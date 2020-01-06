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Советский истребитель признали «королем скорости»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Советский истребитель МиГ-25 признали «самым быстрым в мире» по совокупности рекордов, несмотря на солидный возраст машины.

В 1962 году МиГ-25 поставил мировой рекорд, достигнув средней часовой скорости 2981,5 километра на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров, пишет Yahoo News Japan. Аналитики отмечают, что данные показатели по-прежнему никто не побил.

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Создателям истребителя удалось решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Были изобретены специальные стальные сплавы, которые обладали огромной устойчивостью к температурам и прочностью в отличие от алюминиевых сплавов.

Также на МиГ-25 был установлен рекорд скороподъемности. На максимальной тяге самолет достиг высоты 35 тысяч метров за четыре минуты 11 секунд. Автор статьи указывает, что рекорды дают основания назвать истребитель «королем скорости».

МиГ-25 разрабатывался в СССР для противодействия выпущенным в 1960-х годах в США военным самолетам так называемого «класса 3М», к которым относились самолет-разведчик SR-71 Blackbird и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

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