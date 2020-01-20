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Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Navy

Россия обеспокоена ростом военного присутствия НАТО в Арктике, прежде всего, активностью неарктических стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от Николай Корчунов.

В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом России Александр Моисеев заявил, что НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность.

«Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран-членов НАТО», — приводит РИА Новости слова Корчунова.

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Он отметил, что сейчас появился новый феномен, когда неарктические государства страны-члены НАТО принимают свои военные арктические стратегии или выпускают доклады и иные стратегические документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — сказал Корчунов.

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Оборона #Военная политика #Мир #Россия
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Иркут 69

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Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...