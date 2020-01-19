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Польша потребовала от России «украденные» произведения искусства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lukas Plewnia from Berlin, Deutschland / CC BY-SA 2.0

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Красная армия и НКВД «уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии».

«В результате деятельности СССР пострадала польская культура», — приводит ТАСС заявление МИД Польши. «Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии», — считают в Польше.

Вместе с текстом опубликована инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». Представленные примеры включают такие картины, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

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Произведения искусства, которые власти Польши требуют вернуть, останутся в России, заявил «Интерфаксу» директор департамента Минкультуры России Владислав Кононов. «Единственно возможное мнение - культурные ценности, права на которые предъявляет Польша, являются достоянием РФ и останутся в России», — подчеркнул он.

«В результате деятельности СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства - многие из них по сей день находятся в России», — заявлял польский МИД.

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zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...