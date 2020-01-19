Польша потребовала от России «украденные» произведения искусства

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Красная армия и НКВД «уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии».

«В результате деятельности СССР пострадала польская культура», — приводит ТАСС заявление МИД Польши. «Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии», — считают в Польше.

Вместе с текстом опубликована инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». Представленные примеры включают такие картины, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Произведения искусства, которые власти Польши требуют вернуть, останутся в России, заявил «Интерфаксу» директор департамента Минкультуры России Владислав Кононов. «Единственно возможное мнение - культурные ценности, права на которые предъявляет Польша, являются достоянием РФ и останутся в России», — подчеркнул он.

«В результате деятельности СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства - многие из них по сей день находятся в России», — заявлял польский МИД.