Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии в 30-х годах, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин на коллегии министерства обороны России во вторник еще раз высказался на тему начала Второй мировой войны и резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая, по словам президента, «ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз».

Путин поделился информацией из архивных документов, которые раскрывают отношения Германии и Польши по еврейскому вопросу. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

«Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал, — пишет он, — я ему ответил (фюреру он ответил, Гитлеру), если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве"», — рассказал Путин.

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После этого он охарактеризовал посла словами «сволочь» и «свинья антисемитская». Путин подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

Президент отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма, и это надо учитывать при строительстве отечественных Вооруженных Сил.