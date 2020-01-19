НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спикер Госдумы рассказал о благотворном влиянии санкций

Источник:
ТАСС
373 9
Фото: © пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что российская промышленность в условиях действующих санкций со стороны США и Евросоюза имеет возможность укрепить свои позиции на рынке.

«Наша задача — создать вам условия, а ваша — привнести технологии и быть конкурентными на рынке. Сейчас в рамках особой экономической зоны вы получаете льготное налоговое обложение», — приводит ТАСС слова Володина, сказанные им в ходе посещения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВойна и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года

Спикер Госдумы отметил, что если сейчас использовать те возможности, которые конъюнктура дает в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, есть можете заместить этот рынок. «Тем более четверть его формируется сегодня за счет импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя», — сказал он.

Володин отметил, «Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России». «Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентоспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем», — добавил он.
Еще по теме
Стоимость материнской компании Google выросла до $1 трлн
Президент пообещал обеспечить рост экономики выше мирового
Климкин обозвал Украину сырьевым придатком
Boeing обрушит экономику США
смотреть все
Экономика #Промзона #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев объяснил отставку правительства
•
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
•
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Подробности
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
Как это работает
•
Хронический озноб: почему люди мерзнут по-разному?
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крещение на зоне: через купель на свободу
Сибирь 19.01.2020 17:58
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
Сибирь 19.01.2020 14:13
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
Сибирь 18.01.2020 18:36
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
Сибирь 18.01.2020 15:24
Самое популярное
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
5711
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
4766
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
4399
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
4252
Обсуждение (9)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев объяснил отставку правительства
•
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
•
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Подробности
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
Сибирь
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
•
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
•
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
64
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
Топ комментариев

zotamok

Медведев после отставки «успокоил» россиян, а что за него кто-то переживал?

k2n

По-моему этот мир сошёл с ума. Дырки в душе не зашьёшь никакими нитками.

Lava Lava

Путин говорил что против повышения пенсионного возраста, против изменения конституции и сидя на посту...

Иркут 69

Меркель избирали, а Путин каждый раз "выбирал" себя сам. Меркель за каждый свой срок правления отчитывается...

вадя

Ну тем не менее Брежнева он уже пересидел...