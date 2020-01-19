Спикер Госдумы рассказал о благотворном влиянии санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что российская промышленность в условиях действующих санкций со стороны США и Евросоюза имеет возможность укрепить свои позиции на рынке.

«Наша задача — создать вам условия, а ваша — привнести технологии и быть конкурентными на рынке. Сейчас в рамках особой экономической зоны вы получаете льготное налоговое обложение», — приводит ТАСС слова Володина, сказанные им в ходе посещения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области.

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Спикер Госдумы отметил, что если сейчас использовать те возможности, которые конъюнктура дает в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, есть можете заместить этот рынок. «Тем более четверть его формируется сегодня за счет импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя», — сказал он.

Володин отметил, «Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России». «Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентоспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем», — добавил он.