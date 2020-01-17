Кадырову предложили новую должность

Глава Чечни Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем президента России, именно его новым возможным назначением вызвано его отсутствие в республике.

Внезапное исчезновение Кадырова одновременно с политическими перестановками в правительстве связано с предложением занять более высокую должность, пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на источник в Кремле.



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Речь идет о должности полномочного представителя президента России. Скорее всего, речь идет о кавказском регионе. При этом пока неясно, ответил ли Кадыров согласием на предложение Кремля.

Официально Кадыров объявил о своей временной нетрудоспособности и приостановке по этой причине исполнения обязанностей главы Чеченской республики из-за лечения. Он назначил временно исполняющим обязанности главы Чечни председателя правительства Муслима Хучиева.