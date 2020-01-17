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Кадырову предложили новую должность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров может стать полномочным представителем президента России, именно его новым возможным назначением вызвано его отсутствие в республике.

Внезапное исчезновение Кадырова одновременно с политическими перестановками в правительстве связано с предложением занять более высокую должность, пишет издание «Аргументы недели» со ссылкой на источник в Кремле.

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Речь идет о должности полномочного представителя президента России. Скорее всего, речь идет о кавказском регионе. При этом пока неясно, ответил ли Кадыров согласием на предложение Кремля.

Официально Кадыров объявил о своей временной нетрудоспособности и приостановке по этой причине исполнения обязанностей главы Чеченской республики из-за лечения. Он назначил временно исполняющим обязанности главы Чечни председателя правительства Муслима Хучиева.

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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?