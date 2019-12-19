Кадыров согласился отдать жизнь за Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию и президента страны, после слов Владимира Путина о том, что чеченский лидер до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Ранее Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию, а его сын Рамзан Кадыров «до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме».



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Президент также уточнил, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в тайных боевых операциях на территории республики, несмотря на запрет. Заявление прозвучало после просьбы прокомментировать получение Кадыровым государственной награды — звезды Героя России.

«На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер также подчеркнул, что для него, его семьи, рода и народа республики нет ничего дороже теплых слов о его отце. «Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, вы говорили и обо всем народе», — добавил Кадыров.