Мишустин назвал главную задачу нового кабмина

Новое правительство должно сосредоточиться на исполнении положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин после встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым.

Обращаясь к членам кабмина, Мишустин отметил, что все продолжают исполнять свои обязанности в соответствии с указом Путина. Мишустин добавил, что встретится с ними «в ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета».

Медведев уточнил, что изменения в составе правительства «естественны» и «знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране». В ответ Мишустин поблагодарил Медведева за совместную работу.

Встреча Медведева и Мишустина наедине прошла 17 января и продлилась более часа. Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после того как президент Владимир Путин завершил послание к Федеральному собранию.

На следующий день Путин подписал указ о назначении премьер-министром Мишустина, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Медведев в тот же день был назначен заместителем главы Совета безопасности.