Успех «Холопа»: прорыв в кинематографе или удача?

Фильм «Холоп» стал самым успешным в новогоднем прокате, возглавив рейтинги и по зрителям, и по сборам, а зарубежные картины оказались для россиян не в почете. Действительно ли сама комедия так хороша, или в популярности картины сыграли большую роль обстоятельства?

В прокат «Холоп» режиссера Клима Шипенко вышел 26 декабря, со дня премьеры он идет в кинотеатрах третью неделю и все это время держится в лидерах. По последним данным Фонда кино, касса фильма составляет 2,43 миллиарда рублей. Чтобы побить рекорд самого прибыльного российского фильма «Движение вверх», «Холопу» остается собрать в прокате еще чуть больше 500 миллионов.

Изначально таких ожиданий по сборам комедии о мажоре не было ни у кого. «"Холоп" — это феномен, который ещё будут разбирать кинопсихологи. Такого не ожидал никто», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский Life.

Заслуга

«"Холоп" — это наше "Шоу Трумана"», — сказал Sibnet.ru об успехе фильма киновед Андрей Малов. С одной стороны, сравнивать российский фильм с успешной американской комедией во главе с Джимом Керри — высокая оценка качества. С другой — сюжеты картин очевидно похожи, что может намекать на некий плагиат.

Но все же зрители не пытаются обругать Шипенко за известный уже сюжет. Ведь, несмотря на схожесть обстоятельств в фильмах, «Холоп» уникален. В какой-то степени, это хорошая и добрая сказка, в какой-то — поучительная история.

Конечно, большую роль в успехе сыграл и актерский состав «Холопа». Здесь и молодые и «пожилые» любимчики публики — Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко.

По сюжету фильма, избалованный сын олигарха ведет праздный образ жизни, чтобы его поставить на путь истинный, отец с другом-психологом придумывают необычный план: подстраивают аварию, после которой мажор-Гриша попадает 19 век. На самом деле все вокруг декорации и актеры, но Гришу заставляют повереть, что он действительно переместился во времени, при этом он не барин, а крепостной, который уже ничего не сможет купить за папины деньги.

Фортуна

За счет невероятного зрительского успеха, «Холопа» можно было бы назвать шедевром российского кинематографа, если бы не ряд обстоятельств. Часть кассы, безусловно, сделана за счет того, что зритель выбирал веселое кино, добрую сказку перед Новым годом. На фоне других премьер, «Холоп» оказался более выигрышным.

Например, в это же время в прокат вышел относительно унылый для новогодних праздников «Союз спасения» и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». Уже шел «Полицейский с Рублёвкий. Новогодний беспредел 2», который тоже собрал неплохую кассу, но из-за отсутствия Александра Петрова, оказался в меньшем приоритете у зрителей.

Больший успех «Холопу» принесло и то, что в это время в прокате не появилось ни одного зарубежного фильма высокой пробы. Российскую комедию мог бы пошатнуть с пьедестала даже боевик «Плохие парни» с Уиллом Смитом, но он выйдет только через неделю. А «Дело Ричарда Джуэлла» Клина Иствуда, вышедшее 9 января, судя по всему, не произвело впечатления на зрителя.

В итоге сложно делать вывод, что российский кингематограф ожил и дал фору западным картинам, но факт того, что российские зрители готовы ходить в кинотеатры с удовольствием на наши фильмы, остается фактом.