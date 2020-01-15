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Россию назвали второй страной мира по влиянию

Источник:
ТАСС
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Фото: Крылов Иван / CC BY-SA 4.0

Россия по итогам 2019 года заняла второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report, лидером стали — США, третье место досталось — Китаю.

Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого US News & World Report ежегодно. В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место, как и по итогам 2018 года, заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, замыкает тройку лидеров Япония, опустившаяся на одну строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом, приводит ТАСС список.

В пятерку также вошли Германия и Австралия. В конце списка — Оман, Сербия и Ливан. Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место, США оказались на седьмом. В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Украина (68-е место), Белоруссия (70-е место).

#Россия
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При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене.

Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.

По каждой из них US News & World Report представил отдельные рейтинги, положение страны в которых и повлияло на то, какую строчку государство занимает в общем списке. Так, по мнению составителей рейтинга, за прошедший год Россия стала более привлекательным местом для туристов. По этому критерию она поднялась на две позиции и заняла 48-е место. Лидерство здесь оказалось за Бразилией, Италией и Испанией. По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место.


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