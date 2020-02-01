НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Дорогами духов, или Куда уходили шаманы

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
222 0
Фото: © KELLEPICS / Pixabay License

Шаманизм — культурное явление, существующее в Сибири на протяжении нескольких веков. Люди верили, что шаманы могут исцелять и контактировать с умершими, находить и возвращать души. А их миры имеют четкую структуру и населяются духами, за каждым из которых закреплена своя функция. Как устроен невидимый мир шамана и для чего используют силу избранники духов?

Традиционно шаманы выполняли культовую функцию: совершали обряды, были гадателями, предсказателями, занимались лечением. К ним обращались, когда женщина не могла родить, если человек болел, и существовала опасность преждевременной смерти. 

Шаман был проводником между человеческим миром и потусторонним. Наделенный сверхъестественной силой, он мог путешествовать по дорогам духов вместе с мистическими помощниками.

Невидимое, в традиционном представлении народов Сибири, существует в трех мирах: верхнем, среднем и нижнем. Верхний мир – это небо и небожители. Под землей, в нижнем мире живут всевозможные духи, в том числе – умершие люди и животные. Средний мир духи делят с живыми людьми, а также с представителями мира фауны и флоры. Мир разделяется и по горизонтали по сторонам света: восток и запад, север и юг. Особенное место в нем отводится центру.

Вечное небо шамана

Верхний, небесный мир неоднороден. Так, по представлениям хакасов, он разделяется на сферы с семью, а по другим данным – девятью творцами-небожителями. Одним из самых почитаемых у народов Сибири была Умай — женское божество. Ее чтили как тюркские, так и монгольские народы.

«Покровительница материнства, детей. Ее символическое изображение делали для охраны ребенка», — рассказывает старший научный сотрудник Института Археологии и Этнографии СО РАН.

Часто ее представляли в образе женщины с длинными белыми или рыжими волосами, в белых одеждах. Но не всегда образ Умай воспринимался только как хранительницы детей и матерей. «В далеком средневековье она еще выступала как покровительница воинов», — добавляет Бурнаков.

Жило на небе и верховное божество Худай (Ульген). В сферу влияния небесных гениев, главным образом, входило все то, что касалось этой области мироздания — атмосферные явления, астральные объекты, в том числе Луна, Солнце и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто 14 февраля отмечают православные?

В хакасской традиции Солнце — Кюн — осмыслялось, с одной стороны, как самостоятельное божество, а с другой, оно выступало в качестве составной части неба — его ока (глаза). Поэтому хакасы часто именовали его не иначе, как Кюн харагы — Солнечное око неба. 

Полагали, что оно бдительно следит за всеми процессами, происходящими на земле, и покровительствует всем живущим на ней в течение светового дня. Ночью Луна — Ай — выполняла такую же функцию, ее также называли Ай харагы — Лунное око неба. Особое значение верхний мир имел для кочевников.

«Почему Чингисхан был приверженцем культа неба? Великий полководец и воин, который завоевал очень большие пространства и множество государств, преодолевал большие расстояния, покинув родные монгольские урочища, где обитали духи-хозяева той местности. И поддержка со стороны духов их родной земли уже не была так актуальна, ввиду их локальности и связанной с этим ограниченности их силы мистической воздействия», — говорит эксперт.

А небо неизменно было с человеком, куда бы он ни отправился. С верхним миром были связаны белые шаманы.

Трудная дорога к владыке подземелья

Владыкой нижнего или подземного мира в тюркской и монгольской традиции считался Эрлик-хан. Он был грозным, темным божеством, но его фигура очень далека от образа библейского сатаны. Его считали сильнейшим духом, и нередко называли отцом шаманов — Адам-хан или Адазы.

«Для того чтобы попасть к нему на аудиенцию, шаману требовалось преодолеть различные препятствия, трудности и испытания, нередко связанные с риском для жизни. Все это необходимо было, выражаясь современным языком для того, чтобы «получить лицензию» на шаманство — право на осуществление ритуальной практики. Ее обычно выдавал Эрлик-хан, а в некоторых случаях дух-хозяин горы», — дополняет Бурнаков.

Прежде чем получить от владыки подземного мира наставления и бубен, адепт должен был достойно пройти все испытания на мистическом пути. Обряд перед началом путешествия к «отцу шаманов» начинался после захода солнца. Неофит обращался к духу огня с двоякой целью. Он просил его охранять жилище, где будет находиться «земное» тело, пока сам он ходит дорогами духов и вместе с этим сопровождать и охранять его в далеком путешествии.

Заручившись поддержкой, избранник звал духов помощников и отправлялся в путь, где встречался с духами сакральных мест: рек, гор и деревьев, например дух березы с золотыми листьями. Шаман упрашивал хозяев местности пропустить его.

Но не всегда препятствия можно было обойти легко. В мире духов, как и в мире людей, была сильна конкуренция между «коллегами». Порой завистливые шаманы устраивали ловушки на пути новичков, чтобы уничтожить их и забрать силу.

Получившие наставления от опытных учителей молодые избранники духов по-разному обходили препятствия. Например, курили, превращая табачный дым в густой туман, скрываясь в колдовской завесе от недобрых глаз.

Согласно мифам, Эрлик-хан обитал под 17-ю слоями земли. Перед одними он представал в образе черного великана с густой, косматой шерстью и длинной бородой с двумя рогами на голове. Другие видели его стариком крепкого телосложения. Глаза и брови — черные, а борода спускается до колен.

«Он определял количество бубнов, которыми в течение своей жизни будет пользоваться шаман. Один бубен выдавался на определенный промежуток времени. Если бубен рвался, считалось, что жизненная сила убывала. Одна жизнь ушла, вторая, третья… И если шаман исчерпывал всю силу во всех бубнах, он умирал», — отметил ученый.

Цвет шаманов, связанных с Эрлик-ханом, был черным, и они считались сильнейшими.

Читайте также: Как цвета меняют энергии в квартире >>

Духи по соседству

Мир, в котором живет человек, назывался средним или миром, освещаемым Солнцем и Луной. Но на равных правах с людьми здесь, согласно традиционному мировоззрению, жили духи. В основном — это хозяева местности и иные сущности. 

#История
Вальпургиева ночь: как вычислить ведьму?

«В хакасской традиции, например, очень сильно развит культ гор. Согласно местной мифологии, хакасский народ произошел от связи горного духа и девушки-красавицы. Даже сейчас в далекой таежной деревеньке вам могут рассказать истории о горных духах. Они были одними из сильнейших помощников шамана», — говорит старший научный сотрудники ИАЭТ СО РАН.

При этом, невидимым соседям было не чуждо все человеческое. Они нуждались в пище, внимании и уважении. И люди должны были их задобрить, чтобы установить добрососедские отношения.

«Есть история, что в советский период какая-то шаманка рассказала, что к ней пришли голодные духи, которые просили их накормить. Сказали, что люди забыли о них, и не дают еды уже 70 лет. Напоследок пригрозили, что если все так и будет продолжаться, то духи будут учинять разные пакости», — рассказывает этнограф.

Верные помощники

Сила шамана измерялась его духами-помощниками. Они делились на более и менее сильных. Они были связаны со стихиями огня, воздуха, воды, земли. Поэтому выделялись такие духи, как: горные, водные, лесные и подземные и пр. Сподвижник из иного мира мог выручить владельца в самой трудной ситуации. Например, дух орла легко переносил своего хозяина по воздуху через огненные или ядовитые моря, безжизненные пустыни, степи, усеянные колючей травой или другие препятствия.

Служить в образе зверей, птиц, рыб или людей. Именно помощники выполняли различные поручения, ходили в воздухе, под землей и под водой. Желание обладать большим числом этих потусторонних существ приводило порой к мистическим битвам между шаманами.

«Потерпевший поражение терял своих духов-помощников и чаще всего умирал. Победивший забирал их в свою гвардию, и от этого становился еще сильнее. Каждая победа отмечалась на шаманском костюме дополнительной лентой или изображением этих духов», — объясняет ученый.

Кроме того, были и духи-покровители. Ими часто становились умершие шаманы или сильные духи гор.

Смысл жертвоприношения

Отправлялся в путешествие шаман по трем мирам, когда нужна была его помощь людям. Например, когда просили родственники тяжелобольного человека, находящегося при смерти. Считалось, что его душа уже находится в стране мертвых и проводник между мирами вместе с помощниками может отправиться туда, чтобы вернуть душу человека, а взамен отдать другую, например, домашнего животного.

Когда женщина не могла забеременеть и родить, шаман проводил специальный обряд призвания души. Но все окружающее его понимали — для того, чтобы получить одну жизнь, нужно отдать другую. Нужна сакральная жертва.

«В мире ничего не дается просто так, за все следует расплата. Здесь шаман отправлялся в мистическое путешествие в далекие земли, к какому-нибудь другому народу. Чаще отправлялись к соседям. Хакасский, например, к тувинцам. Внедрялся в семью, брал душу у ребенка беременной тувинской женщины и отдавал ребенку хакасской женщины. Шорские шаманы забирали у хакасских или алтайских женщин», — рассказывает Бурнаков. 

И шаманы «пострадавшей» стороны поступали соответствующим образом с другими. Хотя, в целом результат этого мистического действа, как правило, был непредсказуем.

Это были суровые реалии шаманской практики и традиционного быта и веры людей. И «свои» и «чужие» понимали, что он только исполнитель воли духов, отстаивающий интересы людей. И все верили, что после смерти дух шамана отправится на суд к Эрлик-хану, который строго спросит с него — хорошо ли он служил людям.

Еще по теме
Красноярский митрополит сравнил пластические операции с проституцией
Скончался церковный диссидент Всеволод Чаплин
Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов
Священники в Иркутске благословили силовиков с воздуха
смотреть все
Отношения #Оракул #Религия #История
  • стельки до 10.02
  • Термобелье реклама
  • сексфис до 10.01
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Великобритания официально покинула Евросоюз
•
Путин предложил Китаю помощь из-за вируса
•
Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Началась «большая мутация»: мистики рассказали о коронавирусе
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: мистики рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Задержан напавший на пристава в суде Новокузнецка
Сибирь 01.02.2020 13:59
Школы в Забайкалье закрыли из-за вируса
Сибирь 01.02.2020 13:40
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
Сибирь 01.02.2020 13:22
Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом
Сибирь 01.02.2020 10:20
Самое популярное
США начали «финальную битву» за Сирию
11207
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
9160
Вышла игра Warcraft III: Reforged
8096
Отказ от алкоголя назвали вредным
3783
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Великобритания официально покинула Евросоюз
•
Путин предложил Китаю помощь из-за вируса
•
Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Началась «большая мутация»: мистики рассказали о коронавирусе
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку
96
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
82
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
73
Силовикам откроют данные россиян
59
Эксперты предупредили о скачке цен на молоко и мясо
57