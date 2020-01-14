Алтай вернулся к созданию геопарка

Работу по созданию геопарка продолжат в Республике Алтай. Раньше она была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

Геопарк — это территория, где сохранились ископаемые останки доисторических животных, она наглядно раскрывает геологическую историю Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых.

В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.

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В республике геопарк начали создавать в 2014 году. Тогда идею создания поддержали жители, была сформирована дорожная карта для получения статуса геопарка в ЮНЕСКО, но она так и не была выполнена, в том числе, из-за отсутствия денег, сообщает пресс-служба правительства.

Предполагалось, что в геопарк войдут части территорий Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, на которых расположены более 60 геологических, гидрологических, культурно-исторических и других объектов, имеющих общенациональное или общемировое значение.

«Статус геопарка помогает сохранять природное, культурно-историческое наследие и способствует развитию туризма, в том числе международного. Мы должны определить, какие первоочередные шаги необходимо предпринять для фактической реализации этого проекта», — сказал глава региона Олег Хорохордин.

Он добавил, что начать необходимо с актуализации уже устаревшей дорожной карты и анализа объемов туристического сегмента, который регион сможет привлечь дополнительно после создания геопарка.

В перспективе в рамках деятельности геопарка планируется создание сети многодневных туристских маршрутов в отдаленные районы республики, основной тематикой которых станет знакомство с объектами геопарка. Планируется поддержка проектов создания туристкой инфраструктуры на этих маршрутах, проектов направленных на сохранение объектов геопарка, реализация мероприятий по продвижению продукта и услуг местного предпринимательского сообщества на туристский рынок.