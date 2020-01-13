Глава МИД Австрии встал на защиту «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление министра иностранных дел Австрии. По словам Шалленберга, Вашингтон не скрывает, что его критика в адрес проекта основывается на экономических соображениях.

При этом он подчеркнул, что у США и стран ЕС одинаковые ценности. «Но мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным», — заключил министр.

Двадцатого декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

От компаний, занятых в их строительстве, США потребовали немедленно прекратить работу. Швейцарская Allseas незамедлительно приостановила участие в проекте.

По словам президента России Владимира Путина, работа по возведению и запуску газопровода должна завершиться до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Он подчеркнул, что Москва сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступала Украина, которая опасалась потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.