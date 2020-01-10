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Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Отсутствие у президентов Белоруссии и России договоренностей по поставкам нефти в республику связано с тем, что российская сторона предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — приводит ТАСС слова Лукашенко.

По этой причине, указал он, Минск отказался от такой нефти и нашел ее «в другом месте». Президент добавил, что Белоруссия считает справедливым требование о поставках республике газа из России по внутрироссийским ценам.

«Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню», — отметил Лукашенко, добавив, что настаивает, чтобы это было реализовано.

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Он считает ненормальной нынешнюю стоимость российского газа для республики. "75 лет Великой Победы; все горлопаним где только возможно — и в РФ, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, это нормально? Это ненормально», — заявил президент Белоруссии.

«Газпром» и Белоруссия 31 декабря 2019 года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале газ в Белоруссию будет поставляться по цене 2019 года — 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллиона тонн нефти. Цену на газ в целом планировалось сохранить на уровне текущего года (127 долларов за 1 тысячу кубометров).

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Политика #Мир #Россия #Недра и ТЭК #Деньги
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nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом