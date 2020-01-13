Riot Games даёт старт открытой бета Legends of Runeterra

Открытое бета-тестирование Legends of Runeterra начнётся уже 23 января, сообщается на официальном сайте Riot Games.

«23 января в 22:00 по московскому времени LoR снова станет доступна. Все, кто уже играл в демоверсии ИЛИ закончил регистрацию до 10:59 утра 20 января, получат ранний доступ к игре 23 января. Если вы прошли регистрацию, но не играли в демо-версии – ждите электронного приглашения», - говорится в сообщении.

Legends of Runeterra — коллекционная карточная игра по мотивам League of Legends от Riot Games. На момент бета-тестирования игра будет доступна только пользователям ПК и в ней будет отсутствовать поддержка русского языка. Мобильная версия и русский язык станут доступны после выхода полной версии. Дата выхода полной версии ожидается «позже в этом году».



