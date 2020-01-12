Экипажи «Камаз-мастер» заняли весь пьедестал на этапе «Дакара»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», впервые проходящем в Саудовской Аравии.

Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир, который является самым протяженным в текущем ралли-рейде (546 километров), за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На 3 секунды от него отстал Дмитрий Сотников, также выступающий за «Камаз-мастер. Третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05).

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Таким образом, как передает ТАСС, экипажи российской команды в третий раз заняли весь пьедестал на этапе текущего ралли-рейда, ранее подобного достижения команда добилась на четвертом и пятом этапах.

В зачете грузовиков Каргинов упрочил лидерство, он преодолел семь этапов за 30 часов 6 минут 45 секунд. Его ближайшим преследователем является Шибалов, который отстает на 21 минуту 12 секунд. Третьим идет белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+46.39).

Общая протяженность ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тысячи километров, из которых 5 тысяч километров — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.