Министр обороны Британии предрек уход США от лидерства в мире

Великобритании следует меньше полагаться на Соединенные Штаты в военной сфере, поскольку они могут утратить господствующие позиции в мире, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

«Я волнуюсь, что США могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мы ожидаем худшего и надеемся на лучшее», — приводят РБК слова Уоллеса. Он добавил, что такая перспектива «не дает ему спать по ночам».

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Он пояснил, что за последний год США вывели войска из Сирии, а президент Дональд Трамп также попросил НАТО принимать более активное участие в ситуации на Ближнем Востоке. В результате таких действий, по мнению Уоллеса, Лондону необходимо пересмотреть свою оборонную стратегию и готовиться к ведению войн без участия США.

Министр уточнил, что английские вооруженные силы «очень зависимы» от американских разведки и воздушной поддержки. «Предположения 2010 года о том, что мы всегда будем частью коалиции США, на самом деле просто не отражают то, что будет на самом деле», — заключил он.

Уоллес сделал такое заявление на фоне предположений об усиливающейся «изоляционной внешней политике» Вашингтона при президенте Трампе. Кроме того, в начале декабря премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в 2020 году планирует совершить самый масштабный пересмотр оборонных возможностей королевства со времен холодной войны.