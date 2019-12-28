От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году

Российская армия в 2019 году получила более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Начались поставки истребителей пятого поколения Су-57, нового автомата Калашникова и еще ряда интересных образцов военной техники.

Впервые в истории Россия опередила другие страны по уровню развития передовых вооружений, заявил на ежегодной расширенной коллегии Минобороны президент Владимир Путин. «Наша задача — не разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», — поставил задачу российский лидер.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения поступило в российскую армию в 2019 году. Доля современных образцов оружия увеличилась до 68,2%. «Боевые возможности Вооруженных сил России в 2019 году были повышены на 14%», — отметил глава военного ведомства.

Новый Калашников

В уходящем году начались массовые поставки в российскую армию нового поколения автоматов Калашникова — АК-12 и АК-15. Первыми получили их Воздушно-десантные войска и части специального назначения.

АК-12 (калибр 5,45 миллиметра) и АК-15 (калибр 7,62 миллиметра) созданы на базе АК-74. Новые автоматы стали гораздо эргономичней предшественников. Они одинаково удобны для правшей и левшей. Менять магазин и досылать патрон можно одной рукой.



Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным. То есть практически не соприкасается с другими частями оружия. Это улучшило кучность стрельбы.

К тому же АК-12 (АК-15) теперь умеет стрелять не только непрерывной, но и короткой очередью, отсекая по два патрона. В числе особенностей новой модели: складывающийся по обе стороны приклад, регулируемый подщечник, жестко зафиксированная ствольная коробка с планкой Пикатинни для крепления прицелов.

Пистолет «Удав»

Российские военные наконец получили достойную замену пистолету Макарову, разработанному более 70 лет назад. Армия начала перевооружаться на самозарядный пистолет «Удав».

Новый пистолет имеет калибр девять миллиметров, вес — 780 граммов. Он рассчитан на 18 патронов. Специально для него были разработаны два патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Фото: © пресс-служба корпорации « Ростех»

Пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса. «Удав» будет производиться в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка.

Гражданская версия собирается конкурировать такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими. «Удав» для гражданских появится на рынке в 2020 году.

Автомат для боевых пловцов

Российские боевые пловцы в 2019 году получили на вооружение первую партию автоматов АДС, способных стрелять и на суше, и под водой. До его появления спецназовцам приходилось брать на задание и автомат Калашникова для стрельбы в обычных условиях, и АПС (автомат подводный специальный) для подводного применения.

АДС построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению с традиционными схемами при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает операции раскладывания-складывания приклада.

Фото: © пресс-служба корпорации « Ростех»

Автомат на суше может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45х39 миллиметра. Для подводной стрельбы разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах — 5,45х39 миллиметра. Автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. В автомат также встроен 40-миллиметровый гранатомет.

АДС позволяет поражать цели под водой на дистанции около 30 метров, а дальность стрельбы на поверхности соответствует характеристикам стандартного АК-74.

Истребитель пятого поколения

Президент России в мае на совещании по оборонной тематике одобрил закупку 76 истребителей новейших истребителей Су-57. Ранее предполагалось в первой партии приобрести 16 самолетов этого типа.

Промышленность согласилась на 20% снизить стоимость самолета и комплекса вооружения к нему в ответ на предложение военных увеличить первую истребителей. Благодаря этому на новые машины будет перевооружено три полка Воздушно-космических сил.

#Оружие Отстоит ли Россия господство в воздухе?

К настоящему времени Су-57 успешно прошли большую часть испытаний, в том числе в боевых условиях Сирии. Сейчас заканчивается доводка нового двигателя — «Изделия 30», который позволит развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Су-57, или ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Истребитель создан для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Инженерный монстр

Для инженерных войск разработана универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), прозванная «боевым скорпионом». Создана базе танка Т-90М.

Машина способна прокладывать колонные пути, готовить дороги и проходы в каменных и лесных завалах на пересеченной и горнолесистой местностях, засыпать рвы и овраги, устраивать съезды в крутостях берегов и оврагов высотой до шести метров, валить деревья, корчевать пни и выполнять другие работы. Эффективность рабочего оборудования обеспечивает электронная система управления.

Фото: © пресс-служба «Уралвагонзавода»

Спереди на машине установлен отвал шириной 4,5 метра с изменяемым положением крыльев отвала, как на ИМР-3М. Есть тяговая и вспомогательная лебедки и гидравлический молот, взаимозаменяемый с экскаваторным ковшом. Грузоподъемность УБИМ — 7,5 тонны, масса самой машины — до 55 тонн.

Экипаж УБИМ состоит из двух человек — командира и механика-водителя. В защищенном обитаемом отделении могут разместиться три сапера. Для самообороны машина оснащена боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 миллиметра и прицелом с тепловизором и лазерным дальномером. Средства связи интегрированы в единую систему управления тактическим звеном.

«Лотос» для ВДВ

Воздушно-десантные войска получили самоходную артиллерийскую установку САУ «Лотос». Она должна значительно повысить огневые и маневренные возможности подразделений ВДВ. Самоходка оснащена 120-миллиметровым орудием с дальностью стрельбы до 13 километров.

«Лотос» имеет так называемый «цифровой борт», позволяющий вести автоматический огонь. Благодаря этому обеспечивается высокая точность стрельбы по координатам, переданным из различных источников, в том числе беспилотников.

Фото: © пресс-служба корпорации «Ростех»

Применяемый в «Лотосе» осколочно-фугасный боеприпас по эффективности сравним с существующими снарядами калибра 152 миллиметров. При необходимости САУ может стрелять натовскими минами калибра 120 миллиметров.

Машину можно будет транспортировать самолетами военно-транспортной авиации, и десантировать парашютным способом.

Корабль для морской пехоты

Военно-морской флот России получил Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711. БДК этого проекта — пока единственные корабли такого класса, разработанные в России после распада СССР. Они должны обновить десантные силы России, которые сейчас сильно изношены.

Корабль проекта 11711 имеет водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 120 метров и ширине 16,5 метра. Он может развивать скорость до 18 узлов и перевозить на борту 13 основных боевых танков или 36 боевых машин пехоты, а также около 300 десантников.

Фото: © пресс-служба ОСК

БДК вооружен пушкой калибра 76,2 миллиметра, двумя артиллерийскими установками калибра 30 миллиметров и двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня «Град». В авиагруппу корабля входят два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

«Некоторые докладывали с гордостью — такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам. Она должна быть — сколько раз я уже говорил — всегда лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов», — сказал Путин. «Это не игра в шахматы, где нас иногда может устраивать ничья, это военная организация государства», — подчеркнул президент.