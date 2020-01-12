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Критики назвали фильмы-претенденты на «Оскар»

Источник:
ТАСС
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Фото: Prayitno / Thank you for (12 millions +) view / Attribution License

Драма «Ирландец» Мартина Скорсезе, британо-американская военная драма «1917» Сэма Мендеса, южнокорейская лента «Паразиты», снятая режиссером Пон Чжун Хо, и фильм «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино имеют самые высокие шансы на «Оскар», пишет журнал The Hollywood Reporter (THR).

«Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за "Оскар" в нынешнем году. Именно они отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки. Было бы крайне удивительно, если бы какой-либо из этих фильмов не был номинирован на "Оскар"», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

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По оценке экспертов журнала, наибольшие шансы — 99,9%, по оценкам издания, имеет драма «Ирландец», повествующая о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал киллером.

У фильма «1917» о судьбе двух солдат Первой мировой войны вероятность попасть в число номинантов оценивается в 99,7%, а у ленты «Паразиты» о бедном парне, случайно получившем возможность стать репетитором у богатой семьи, и у картины «Однажды в... Голливуде», повествующей о судьбе актера и его дублера в Голливуде конца 1960-х годов, шансы попасть в окончательный список равны (по 99,5%).

В качестве возможных претендентов на награду киноакадемии THR называет также драму «Брачная история» Ноа Баумбак, фильм «Джокер» Тодда Филлипса и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити. Шансы на включение их в окончательной перечень журнал оценивает в пределах от 94,5% до 91,2%.

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Топ комментариев

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

paramedic

Никогда не понимал, за что меня гнобила в школе певичка. Пел я громко, слова учил. А что ни голоса, ни...

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.