Фильмы 2019 года, которые стоит пересмотреть

Прокатный кинематограф 2019 года пестрил разнообразием, где нашлось место не только зрелищным кинокомикасам, но и отечественному кино. Мы собрали картины, которые достойны особого внимания зрителей и которые, может быть, не раз стоит пересмотреть дома.

В 2019 году было много ожидаемых громких премьер, так сказать, на свою фанатскую аудиторию. Например, вызвавший огромный ажиотаж финал «Мстителей». таких фильмов нет в нашем списке. Здесь те картины, которые будут понятны с первого кадра любому, без знакомства с предварительной историей.

«Джокер»

Сюжет «Джокера» развивается в Готэме в начале 1980-х годах. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Читать рецензию >>

Режиссер триллера Тодд Филлипс выбрал на главную роль Хоакина Феникса, для роли Джокера он похудел на 24 килограмма и месяцами репетировал разные виды смеха. Также в фильме снялись Роберт Де Ниро, Зизи Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие.

Меньше чем за месяц с начала мирового проката «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (просмотр детям до 17 разрешен в присутствии родителей) в истории.

«Однажды... в Голливуде»

Фильм Квентина Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Считается, что это девятый и предпоследний фильм Тарантино, поэтому к картине было приковано особо пристальное внимание. В отзывах к фильму зрители пришли к выводу, отсутствие динамики в сюжете располагает к спокойному просмотру и наслаждению каждой сценой. Читать рецензию >>

В ролях — ансамбль актёров, во главе которого Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби. В фильме также снимались Курт Рассел, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Остин Батлер, Дакота Фэннинг, Брюс Дерн и Аль Пачино.

«Текст»

По сюжету, 27-летний Илья Горюнов семь лет провел за решеткой по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком Петром, Илья получает доступ к его смартфону и начинает жить чужой жизнью.

Российская драма «Текст» с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус взорвала Сеть противоречивыми отзывами. А постельная сцена Асмус довела актрису до слез. Хейтеры затравили девушку за то, что та, будучи замужней, позволила себе заняться сексом в кадре, да еще и так откровенно.

Режиссер «Текста» Клим Шипенко снял картину по одноименному роману Дмитрия Глуховского. При этом изначально писатель был против, чтобы Петров исполнил главную роль. Но в ходе съемок изменил свое решение.

«Ford против Ferrari»

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х. Читать подробнее >>

Главные роли в фильме режиссера Джеймса Мэнголда исполнил Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. Картина основана на реальных событиях, но воспроизведена сугубо в художественной интерпретации. Автогонка «24 часа Ле-Мана», о которой идет речь в фильме — старейшая из ныне существующих гонок на выносливость.

В фильме качественно собраны юмор, драма и конкретные факты о событиях тех времен. Актерская игра Дэймона и Бэйла не может оставить равнодушными, и вызывает искренние улыбки и даже слезы.

«Балканский рубеж»

Действие происходит в Югославии в 1999 году. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО.

Фото: © кадр из фильма

Отечественный фильм снял Андрей Волгин. В ролях известные актеры — Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Равшана Куркова.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией. Читать рецензию >>

«Паразиты»

По сюжету, обычное корейское семейство живет в сыром грязном полуподвале, ворует интернет у соседей и перебивается случайными подработками. Однажды друг сына семейства предлагает тому поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же герой придумывает план...

Фото: © кадр из фильма

Режиссер картины — Пон Джун-хо, в ролях — Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-щик, Пак Со-дам и другие. После премьеры на Каннском кинофестивале фильму устроили стоячую овацию на 15 минут.

«Боль и Слава»

Драма рассказывает о талантливом кинорежиссере на закате своего творческого пути, который оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.

Сценаристом и режиссером выступил Педро Альмодовар. Главные роли исполнили Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбаралья, Нора Навас, Хульета Серрано и другие.

«Ирландец»

Сюжет основан на воспоминаниях главного героя Фрэнка Ширана, который, находясь в доме престарелых, рассказывает историю своей жизни. В 1950-е он работал простым водителем грузовика, но случайное знакомство с криминальным авторитетом Расселом Буфалино изменило все. Буфалино взял парня под свое крыло, и Ширан по прозвищу Ирландец стал «маляром» — мафиозным киллером. А вскоре Рассел свел его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

В картине Мартина Скорсезе снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй Романо, Бобби Каннавале, Анна Пэкуин, Стивен Грэм, Стефани Курцуба и другие.

Фильм основан на книге Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома». На сленге американской организованной преступности человек, красящий дома, — это киллер. А чтобы свести вместе Де Ниро, Пачино и Скорсезе, компания Netflix потратила 105 миллионов долларов.

«Дрянь»

В центе сюжета 30-летняя жительница современного Лондона. Она изо всех сил пытается удержать на плаву небольшое кафе, доставшееся ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари. Вся ее жизнь — трагикомическая чехарда событий с нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании и затаённой непреходящей болью.

Фото: © кадр из фильма

Режиссером ленты выступила Вики Джонс, а главную роль исполнила Фиби Уоллер-Бридж. Нетипичное решение для кино — форма театральной постановки — заставляет зрителя иначе взглянуть на фильм и полностью отдаться качественной актерской игре.

«Достать ножи»

Сразу после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. За расследование берётся обаятельный и дотошный частный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит распутать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

Фото: © кадр из фильма

Детективную комедию снял режиссер Райан Джонсон (автор сериала «Во все тяжкие»). В составе актеров Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон и другие.

«Достать ножи» получился интересным и захватывающим детективом по истинным канонам жанра. Каждый элемент и каждая деталь в этом фильме имеют свой вес, что не может не радовать особо внимательного и дотошного зрителя.