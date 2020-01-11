Странное природное явление попало на видео

Видео необычного водного вихря появилось в Сети, очевидцы сняли природную аномалию на побережье Фарерских островов.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как капли воды превращаются в огромный вихрь, который поднимается по скалам на остров. Создается впечатление, что остров «вытягивает» воду из океана.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvr - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 8, 2020

Некоторые комментаторы приняли вихрь за водопад, который изменил направление и течет вверх. Другие посчитали, что аномалию вызвали резкие завихрения ветра, которые были созданы конфигурацией скал у побережья.