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Следователи назвали имя издевавшегося над Шамсутдиновым военного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части в Забайкалье восемь человек, подвергался издевательствам со стороны своего сослуживца по подразделению Рустама Мухатова, сообщила пресс-служба главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

Подробности по делу о неуставных отношения пресс-служба не предоставила, сославшись на продолжения расследования, пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ ГВСУ. 

Рядовой Шамсутдинов 25 октября расстрелял в воинской части восемь человек, двоих ранил. В отношении него возбудили уголовное дело по части 105 УК РФ (убийство). Сейчас Шамсутдинов находится в следственном изоляторе.

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В декабре стало известно, что Шамсутдинов и еще несколько человек проходят потерпевшими по делу о неуставных отношениях в воинской части. В четверг адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение рядового из СИЗО.

Он написал, что в воинской части попал «в ад», но бежать и жаловаться было некому. Шамсутдинов поблагодарил тех, кто поддерживает его, а также сообщил, что жалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но другого выхода у него не было. «Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал он.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом