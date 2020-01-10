Следователи назвали имя издевавшегося над Шамсутдиновым военного

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части в Забайкалье восемь человек, подвергался издевательствам со стороны своего сослуживца по подразделению Рустама Мухатова, сообщила пресс-служба главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

Подробности по делу о неуставных отношения пресс-служба не предоставила, сославшись на продолжения расследования, пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ ГВСУ.

Рядовой Шамсутдинов 25 октября расстрелял в воинской части восемь человек, двоих ранил. В отношении него возбудили уголовное дело по части 105 УК РФ (убийство). Сейчас Шамсутдинов находится в следственном изоляторе.

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В декабре стало известно, что Шамсутдинов и еще несколько человек проходят потерпевшими по делу о неуставных отношениях в воинской части. В четверг адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение рядового из СИЗО.

Он написал, что в воинской части попал «в ад», но бежать и жаловаться было некому. Шамсутдинов поблагодарил тех, кто поддерживает его, а также сообщил, что жалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но другого выхода у него не было. «Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал он.