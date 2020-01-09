Депутат заявил о героизации Шамсутдинова в СМИ

Срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части в Забайкалье, героизируют в СМИ. Это дает основания другим солдатам оправдывать побеги, ссылаясь на дедовщину, высказал мнение первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

Шерин прокомментировал побег солдата-срочника Артура Хакимова из воинской части в Забайкалье. «Если средства массовой информации будут героизировать его, как Шамсутдинова, то, наверное, у нас еще больше солдат будут убегать, потом возвращаться и, чтобы не попасть в дисбат, будут рассказывать, что их избивали. Будет проведена проверка, будут сделаны выводы», — цитирует НСН парламентария.

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Хакимов самовольно покинул часть 3 января, через несколько дней его нашли живым и здоровым. «Комитет – Совет солдатский матерей России» после задержания Хакимова написал на странице во «ВКонтакте», что солдат убежал из-за дедовщины.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что срочник покинул часть из-за желания навестить во время новогодних праздников маму, которая ранее перенесла инсульт. «Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения военнослужащий не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВВО.