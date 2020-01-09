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Жители Бурятии воспользуются субсидиями на авиабилеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Пенсионеры, студенты, инвалиды и многодетные семьи в Бурятии могу с 1 января 2020 года воспользоваться субсидиями на авиаперевозки по направлениям от Москвы до Владивостока, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Согласно постановлению правительства РФ, в Бурятии появились субсидируемые маршруты для льготных категорий населения в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Жуковский.

Так, в 2020 году стоимость субсидируемого авиабилета из Улан-Удэ в Москву составит 6,2 тысячи рублей, Санкт-Петербург — 8,2 тысячи, Симферополь — 8,8 тысячи, Владивосток — 3 тысячи, Екатеринбург — 5,5 тысячи, Новосибирск — 2,5 тысячи, Сочи — 8,8 тысячи и аэропорт Жуковский — 7,5 тысячи рублей.

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Право на льготные проезд есть у пассажиров в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих его лиц, сопровождающих ребенка-инвалида, инвалидов с детства II или III группы, многодетных семей. Программа действует с 1 января по 31 декабря.

Авиакомпания «ИрАэро» с декабря 2019 года открыла субсидируемые направления из Улан-Удэ до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска.

Перелет из Улан-Удэ до Иркутска обойдется пассажирам эконом-класса в 2,8 тысячи рублей, до Хабаровска — 13 тысяч, Благовещенска — 9,4 тысячи. Купить льготные билеты могут все жители республики.

В перечне субсидированных направлений из Улан-Удэ, которые одобрила Росавиация также указаны Красноярск (АК «Ангара»), Хужир, Чита, Иркутск — Нижнеангарск, Иркутск — Таксимо, Нижнеангарск — Бодайбо, Нижнеангарск —Мама (все — АК «СиЛА») и Таксимо — Красноярск (АК «КрасАвиа»).

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