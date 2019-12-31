Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году

Экспортные поставки самолета МС-21 в страны дальнего зарубежья, в том числе в Малайзию, могут начаться в 2023 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Коммерческие поставки начнутся в 2021 году. Мы начнем поставлять сначала российским эксплуатантам, ближнему зарубежью. В портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья… будут ориентированы на 2023-2024 годы. Это страны Юго-Восточной Азии, Малайзия», — цитирует Мантурова «Россия 24».

По словам министра, Малайзия — один из первых заказчиков на МС-21. В декабре инженеры Иркутского авиационного завода (филиал ПАО «Корпорация «Иркут») завершили сборку фюзеляжа самолета МС-21-300 для установки российского двигателя ПД-14 вместо американского PW1400G.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его основным конкурентом считался китайский Comac C919. Но МС-21 сможет конкурировать как с Boeing, так и с Airbus. Серийное производство МС-21 планируют начать в 2021 году. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот».





