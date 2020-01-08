Путин запустил «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

Российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» уже начал поступать из Болгарии в Грецию и Северную Македонию. Поставки для трех балканских стран теперь идут через новую точку входа на территории Болгарии.



Согласно договоренностям, Болгария ежегодно будет принимать порядка 3 миллиардов кубометров газа, что позволит Софии ежегодно экономить около 35 миллионов евро за транзит и снизит цену для потребителей на 5%.

Путин в Турции также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику.

Трубопровод «Турецкий поток» имеет протяженность около 1100 километров, он состоит из двух ниток общей мощностью 31 миллиард кубометров газа. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.