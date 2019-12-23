Россия ответит на «адские санкции» США

Россия без ущерба для себя ответит на санкции США, включая введенные против газопровода «Северный поток – 2» меры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — подчеркнул российский министр, который также уточнил, что не ожидал такой поддержки антироссийских санкций от членов Демократической партии США.

Лавров пообещал, что Россия достроит подводный газопровод в Балтийском море в ближайшее время, а также запустит «Турецкий поток», против которого США также ввели санкции. По словам главы российского МИД, Европа заинтересована в долгосрочной энергетической безопасности.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год с «санкциями из ада» против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Швейцарский подрядчик был вынужден прервать все работы в Балтийском море.

Официальный Берлин раскритиковал введение санкций США против России. Немецкие власти посчитали, что подобные действия являются вмешательством во внутренние дела Европы. В России отметили, что Вашингтон пытается выдавить «Газпром» с конкурентного рынка.