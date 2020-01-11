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«Дело Ричарда Джуэлла»: главный фильм Клинта Иствуда

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
Легендарный Клинт Иствуд в свои 89 лет снял свой главный фильм — пронзительную биографическую драму «Дело Ричарда Джуэлла». В основе вышедшей в российский прокат ленты реальная история, которая произошла в Америке в 1996 году. Тогда народного героя, предотвратившего массовую гибель людей, правительство обвинило в теракте.

Премьера в России: 9 января 2020 года
Страна, производство: США, кинокомпания Warner Bros.
Жанр: биография, драма, триллер
Режиссер: Клинт Иствуд
Актеры: Сэм Рокуэлл, Кэти Бейтс, Пол Уолтер Хаузер, Оливия Уайлд, Джон Хэмм
Продолжительность: 131 минута
Бюджет: 45 миллионов долларов
Возраст: 18+

Сюжет: маленький человек против системы

Новый фильм Клинта Иствуда основан на реальных событиях, описанных в статье известной журналистки Мари Бреннер «Американский кошмар: Баллада Ричарда Джуэлла». По мотивам этого расследования уже были сняты документальные картины «Свой человек» и «Частная война». Режиссер использовал материал для исследования судьбы человека, попавшего под удар.

Фото: © кадр из фильма

События разворачиваются в Атланте, в 1996 году. Во время летних Олимпийских игр охранник Ричард Джуэлл, увидев подозрительный рюкзак, немедленно вызывает саперов и начинает эвакуацию людей. После этого гремит взрыв. Через некоторое время героя обвиняют, что именно он пытался совершить теракт.

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Съемки: документальность через драму

Съемки проходили в Атланте, Пол Гринграсс хотел сам снять фильм, однако ушел с головой в работу над новым «Джейсоном Борном». Таким образом, производство ленты началось еще весной 2015 года, но Иствуд заморозил проект, чтобы довести до ума другие из своих предстоящих лент — «Чудо на Гудзоне» и «Поезд на Париж».

Режиссер вернулся к работе над фильмом в мае 2019 года. По его словам, он был настолько заинтригован историей, что решил рассказать про несправедливо обвиненного человека, которому сломал жизнь его собственный подвиг. Иствуд еще до съемок подчеркивал, что для него Ричард Джуэлл — настоящий герой, которому пора воздать почести.

Основные съемки стартовали летом 2019 года. Съемочная группа старалась работать на реальных локациях для документального эффекта. Чтобы воссоздать тот самый концерт, пришлось построить огромный павильон. В трейлере создатели сразу же показали драматический накал картины, которая показывает противостояние обычного человека и государственной машины.

Отзывы: обречен на успех

Kritikanstvo показывает высокий уровень одобрения от критиков — 76%, «КиноПоиск» выдает 7.1 балла от зрителя, агрегатор IMDb — 7.7 баллов от зарубежного зрителя, Rotten Tomatoes показывает 74% от критиков и 96% от зрителей. Metacritic с его 69% рейтинга на этом фоне выглядит аномалией.

Фото: © кадр из фильма

Невероятно, но на пороге своего 90-летия Иствуд снимает честное, принципиальное, авторское кино, в котором поднимается важная для общества тема. Документальная история талантливо превращается в художественную драму, за исходом которой зритель будет следить, не отрываясь от большого экрана.

Критик Павел Соломатин отмечает, что российский зритель даже не заметил многих аллюзий и отсылок на современную политическую жизнь США, однако картине это никак не вредит. Актеры играют безупречно, главный герой вызывает сопереживание, бесхитростная история превращается в гимн борцов против несправедливости.

Стоит ли смотреть

Сомневаться в таланте Клинта Иствуда было бы странно, почти все его картины отличного качества. Однако «Дело Ричарда Джуэлла» стал фильмом, который бросает вызов всему американскому обществу — почти немыслимое дело для современного Голливуда с его эпохой комиксов.

Лента порадует не только смыслами — харизма актеров, достоверность съемок, правдоподобность характеров, отсутствие лишней эмоциональной шелухи — все это превращает «Дело Ричарда Джуэлла» в талантливую историю про маленького человека, который попал в непростую ситуацию из-за изъянов современного общества в США.

Фото: © кадр из фильма

Больше всего общего у нового фильма с «Чудом на Гудзоне» того же Иствуда. Режиссер верен своим гуманистическим идеалам, пытается поддержать своих героев, задает зрителям важные вопросы. Если вы устали от комиксов и блокбастеров на больших экранах — самое время сходить на «Дело Ричарда Джуэлла» и поаплодировать мэтру.
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