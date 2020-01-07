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Быкова удивила реакции россиян на проигрыш в финале МЧМ

Источник:
RT
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Фото: Fanny Schertzer / CC BY 3.0

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что удивился негативной реакции ряда россиян на проигрыш молодежной сборной канадской команде в финале чемпионата мира.

«Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых. Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство. Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать», — рассказал бывший главный тренер в беседе с телеканалом RT.

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Специалист посетовал на критику в адрес игроков и признался, что ему неприятно, что «вокруг столько желчи». Между тем, среди пользователей соцсетей прозвучало немало слов поддержки в адрес российских хоккеистов.

Встреча сборных России и Канады в воскресенье завершилась победой команды последних со счетом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3). Среди российских хоккеистов отличились (30-я минута), Григорий Денисенко (35- я минута) и Максим Соркин (49-я минута). В составе канадской сбороной шайбы забили Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50- я минута), Барретт Хэйтон (52- я минута) и Акил Томас (57- я минута).

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Обсуждение (4)
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Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.