Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.

Протяженность спецучастка между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии составила 367 километров. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд и отстал от победителя — белорусского экипажа «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича (3:47.44) — на 1 минуту 46 секунд, третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.07), сообщает ТАСС со ссылкой на российскую команду.

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Экипажи «Камаз-мастер» Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тысячи километров, из которых 5 тысяч придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.