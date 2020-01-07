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Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар»

Источник:
ТАСС
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Фото: Der Reisende 20:57, 11 January 2006 (UTC) / CC-BY-SA-3.0

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.

Протяженность спецучастка между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии составила 367 километров. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд и отстал от победителя — белорусского экипажа «МАЗа» под управлением Сергея Вязовича (3:47.44) — на 1 минуту 46 секунд, третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.07), сообщает ТАСС со ссылкой на российскую команду.

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Экипажи «Камаз-мастер» Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тысячи километров, из которых 5 тысяч придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

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Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!