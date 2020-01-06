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Разрешенный брачный возраст пересмотрят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Molly Sabourin

Правительство в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс, которые позволят изменить брачный возраст.

Кроме этого, в поправках уточняются обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия, сообщается в плане законопроектной деятельности на 2020 год, опубликованном на сайте кабмина.

«О внесении изменений в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак)», — сообщается в документе.

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Предложения представят в правительство в декабре 2020 года. Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму в феврале 2021 года, ответственным за подготовку назначено Министерство юстиции РФ.

Сейчас вступление в брак несовершеннолетних регулируется регионами. Местные органы власти могут установить причины, по которым свадьбу можно сыграть до 18 лет. Минимальный возраст, допустимый для создания семьи, составляет 14 лет.

На практике разрешения на бракосочетание в 14-15 лет выдается, если невеста ждет ребенка. При этом единого подхода к установлению обстоятельств, при которых допустимо снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.

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