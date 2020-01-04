Автолюбитель сделал Tesla Cybertruck за 11 тыс. рублей

Автолюбитель из Челябинска превратил свою машину в подобие электрического пикапа Tesla Cybertruck, фотографии опубликованы в социальных сетях.

Александр Родионов сделал Cybertruck из «Жигулей». Для этого ему понадобились поликарбонат, пвх-листы и брус 40 на 40. Материалы обошлись в 11 тысяч рублей, работа заняла восемь дней.

Молодой человек знает, что по правилам передвигаться на такой машине нельзя, поэтому в ближайшее время собирается вернуть «Жигулям» первоначальный вид.

Автоумельцы из Подмосковья сделали Cybertruck из ВАЗ-2109, использовав металлические листы, на это преображение ушло 80 тысяч рублей.