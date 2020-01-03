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Родственников розового барсенка нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Экологи Горного Алтая обнаружили братьев и сестер знаменитого розового барсенка, заснятого в декабре прошлого года в Сайлюгемском национальном парке.

«У "розового" барсенка нашлись братья, ну, или сестры. А может, брат и сестра. Нашлись для нас, конечно. В своей настоящей жизни они и не расставались, и пока благополучно обитают на одном участке», – сказано в сообщении парка.

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Котят-подростков заметили в кластере «Сайлюгем», все трое – прошлогоднее потомство снежного барса по имени Чаганка. Сейчас барсятам около 1,5 лет. Определить пол по фото ученым не удалось. Исследователи изучают снимки и заносят в базу данных индивидуальные данные барсят.

«На этих фото две разных особи, вообще в выводке Чаганки их было трое. Зафиксировав розового, а сейчас и двух других – рады констатировать: на территории национального парка комфортные условия проживания даже для многодетных ирбисов», – комментирует Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского национального парка.

На кадрах видно, что один барсенок охотится. Ниже по склону, поясняет ученый, пасутся аргали, которые привлекли внимание дикого котенка.

Все три снежных барса практически готовы к самостоятельной жизни. Пока они еще обитают на территории матери, в дальнейшем начнут расселяться по индивидуальным участкам.

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