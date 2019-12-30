Глобальное потепление изменило сибирские зимы

Повышение среднегодовой температуры в мире повлекло за собой климатические изменения в Сибири. Зимы стали мягкими, но летние температуры почти не изменились, сообщил руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Первая декада декабря в 2019 году в Новосибирской области вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Тем не менее, она не стала «медалисткой»: в этом тысячелетии еще теплее было в 2013 и 2015 году. Снега в декабре было много, но за последние 40-50 лет такое количество осадков выпадало пять-шесть раз.

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«Наши специалисты климатологи смотрели динамику температуры на территории Западной Сибири: что тренд изменения годовой температуры в целом мире есть, это не обсуждается. В результате мониторинга ситуации за столетний период в Западной Сибири прослеживается положительный тренд температуры зимой, то есть температура повышается», — сообщила Лапчик.

По ее словам, еще в 1950-1960-е годы погоду определял антициклон: было морозно и сухо. Сейчас все чаще атлантический воздух с большим влагозапасом поступает в южные районы Сибири и влечет за собой повышение температуры и увеличение количества осадков.

«В летний период, увы, такой динамики мы не наблюдаем. То есть в целом повышение температуры в Сибири в годовом разрезе есть, но за счет более мягких зимних месяцев», — объяснила Лапчик.