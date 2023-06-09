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Климатологи напугали последствиями аномальной погоды в июне

Источник:
Sibnet.ru
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Экстремально жаркая погода и наводнения негативно скажутся как на будущем урожае, так и в целом на состоянии почвы в России, сошлись во мнении несколько экспертов-экологов.

Погодные аномалии фиксируются в июне по всей стране. В Сибири установилась длительная жара, в некоторых регионах температура достигает 39 градусов Цельсия. На юге России — наводнения из-за сильных продолжительных дождей.

«Когда температура в течение длительного времени превышает отметку 35-37 градусов, что примерно на 10-12 градусов выше многолетних ночей, это негативно сказывается и на состоянии человека, и на вегетации сельхозкультур — и озимых, и ранних яровых», — сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Наводнения могут оказаться опаснее пожаров: в первую очередь из-за загрязнения источников питьевой воды, эрозии почвы, уничтожения посадок и урожая, считает основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

«Все это может повлиять и на экономику — колоссальные ресурсы отвлекаются на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и восстановление после лесных пожаров, наводнений и других погодных бедствий. Это приводит к дисбалансу в бюджетах регионов, поскольку нарушается работа таких секторов, как сельское хозяйство, рыболовство и туризм», — объяснил он.

Еще один неприятный тренд — эрозия почвы, рассказал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. По его словам, из-за глобального изменения климата происходит потеря углерода из почвы, и она становится менее плодородной.

Тема: Климатические войны
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