Зафиксирован рекордный рост температуры Мирового океана

Зафиксирован рекордный рост температуры поверхности Мирового океана — 4 августа она достигла +20,96 градусов Цельсия. Соответствующие данные были получены в рамках программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2016 года, тогда поверхность Мирового океана прогрелась до +20,95 градусов, пишет The Guardian. Обычно самая жаркая температура приходится на март, однако в этом году динамику зафиксировали в августе.

Потепление океана ученые объясняют природным феноменом Эль-Ниньо, который начал проявлять себя весной 2023 года. Он нагревает поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. Это активность может продлиться около двух лет.

Исследователи прогнозируют, что из-за сжигания ископаемого топлива в будущем ситуация может ухудшиться. По итогам июня средняя температура поверхности Мирового океана уже оказалась самой высокой за последние 174 года.