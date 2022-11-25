Страшное явление стало угрозой климату Сибири

Мощнейшая перестройка атмосферных потоков приводит к изменению климата и страшным природным катаклизмам, сообщил завлаборатории биоразнообразия и экологии ТГУ Сергей Кирпотин.
«Идет мощнейшая перестройка основных атмосферных потоков. Появились такие явления, как блокировки, когда антициклон (область высокого давления, солнечная погода) становится на какой-то территории и «торчит» там не неделю-две, а больше двух месяцев», — сказал в интервью изданию Tomsk.ru Кирпотин.
Антициклон блокирует перемещение масс с Атлантики, они не могут прорваться. Затем холодный воздух с Арктики, чувствуя «свободу», начинает двигаться на юг. И встречается с перегретым воздухом юга Сибири и Монголии. Происходит меридиональный перенос –воздушные массы переносятся не по широтам с запада на восток, а по меридиану с севера на юг.
«Катастрофично, что сталкиваясь между собой, эти фронты приводят к серьезным явлениям. Например, дождям ливневого характера, которые провоцируют страшные наводнения в Центральной и Восточной Сибири. Поэтому все природные режимы сейчас меняются», — отметил Кирпотин.
«Знаменитые» по ущербу наводнения в Иркутской области – следствие меридионального переноса. Также «блокировка» приводит к сильным засухам и лесным пожарам, как было в Западной Сибири в 2012 году, когда выгорело несколько десятков миллионов гектаров леса.
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GammiPluhвам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует
ball-n-wallЕвропляски вокруг российского пирога. Делят шкуру. Писец какой-то. Обрезать всем и послать..
Dima73Блин,более 20ти лет побед и прорывов,а в итоге нет ни чего?надо больше и лучше?а начинать вот это вот...