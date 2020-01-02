Зодиак перемен: чью жизнь перевернёт 2020 год

Гороскоп перемен расскажет, в чью жизнь в новом 2020 году ворвётся любовь, а кто преуспеет в карьере и бизнесе. Представителям четырёх знаков Зодиака — Тельцам, Близнецам, Козерогам и Водолеям — скучать уж точно не придётся.

Год будет по-настоящему плодотворным для всех, кто не боится рисковать, но надеется на свои силы, а не на улыбку Фортуны. Шанс улучшить свое благосостояние и изменить личную жизнь будет практически у всех. Но четырем звезда практически гарантируют кардинальные перемены.

Для ответственных и работящих Тельцов год станет важным, если не сказать, что переломным периодом в жизни. Перемены заставят вас взглянуть на мир иначе и начать новую страницу в своей биографии.

Этот год прекрасно подходит для обучения, повышения квалификации. Наиболее удачно будут идти дела у тех, кто связан с наукой и образованием. Также 2020 год идеально подходит для отказа от вредных привычек, особенно если они связаны с крепкими напитками.

Гороскоп на 2020 год говорит о том, что удачная пора настанет в жизни Близнецов . В деловой сфере представителей этого знака ждёт один из самых благополучных периодов за последнее время. Наступает этап, когда даже риск окажется оправдан. Именно в этом году хорошо менять работу, открывать своё дело или откровенно беседовать с руководством о повышении в зарплате или должности. Наиболее располагает к переменам весна.

Улыбнётся удача и тем Близнецам, которые мечтают о новом романе. Также у вас есть все шансы выйти на новый уровень в текущих отношениях, важна лишь смелость. Год порадует Близнецов семейными путешествиями, удачно пройдут также переезды, особенно весной и в начале лета.

Козероги почувствуют, что способны на то, о чём раньше даже не думали. Представителям этого знака предстоит принять важное решение в личной жизни. Будь то заключение брака, переезд или даже расставание с тем, с кем вам по пути — самое главное, не сомневайтесь в себе!

В новом году Козерогов ждут и карьерные успехи. Если вы мечтали подняться по служебной лестнице, то у вас есть все шансы это сделать уже в первой половине 2020 года. Наступает период, когда вы способны наконец-то проявить свои лидерские качества.

Новый год обещает большие перемены и Водолеям . Наступает благополучное время, чтобы воплощать в жизнь свои необычные идеи. Чтобы планы не остались мечтами, действуйте без промедлений, а также найдите себе союзников — вместе вы сможете многое. Новые дела лучше начинать уже зимой, но самым плодотворным временем станет начало осени.

В личной жизни Водолеев в 2020 году ожидают спокойствие и гармония. На первом плане будет скорее профессиональная сфера. Новые знакомства, вероятнее всего, ждут на работе.

Гороскоп перемен для других знаков Зодиака

Новые возможности в профессиональной сфере 2020 год принесёт также Овнам и Львам . Представителям этих знака звёзды обещают удачу в смене места работы или открытии собственного дела. А главной задачей Раков станет совместить новые дела и личную жизнь.

Девам в этом году гороскоп советует сосредоточиться на семейных делах, лучшими переменами в вашей жизни могут стать вступление в брак или рождение малыша. А вот Рыбам будет не до семейного уюта: после стабильного 2019 года их манят приключения, поэтому год Крысы порадует путешествиями, командировками, возможно, курортными или служебными романами.

Перемены в жизни Стрельцов обещают быть, прежде всего, внутренними. Наступает время развития и работы не столько над каким-то конкретным делом, сколько над собой. Вероятны также приятные сюрпризы в личной жизни, особенно во второй половине года.