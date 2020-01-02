Зодиак перемен: чью жизнь перевернёт 2020 год

Год будет по-настоящему плодотворным для всех, кто не боится рисковать, но надеется на свои силы, а не на улыбку Фортуны. Шанс улучшить свое благосостояние и изменить личную жизнь будет практически у всех. Но четырем звезда практически гарантируют кардинальные перемены.
Для ответственных и работящих Тельцов год станет важным, если не сказать, что переломным периодом в жизни. Перемены заставят вас взглянуть на мир иначе и начать новую страницу в своей биографии.
Этот год прекрасно подходит для обучения, повышения квалификации. Наиболее удачно будут идти дела у тех, кто связан с наукой и образованием. Также 2020 год идеально подходит для отказа от вредных привычек, особенно если они связаны с крепкими напитками.
Гороскоп на 2020 год говорит о том, что удачная пора настанет в жизни Близнецов. В деловой сфере представителей этого знака ждёт один из самых благополучных периодов за последнее время. Наступает этап, когда даже риск окажется оправдан. Именно в этом году хорошо менять работу, открывать своё дело или откровенно беседовать с руководством о повышении в зарплате или должности. Наиболее располагает к переменам весна.
Улыбнётся удача и тем Близнецам, которые мечтают о новом романе. Также у вас есть все шансы выйти на новый уровень в текущих отношениях, важна лишь смелость. Год порадует Близнецов семейными путешествиями, удачно пройдут также переезды, особенно весной и в начале лета.
Козероги почувствуют, что способны на то, о чём раньше даже не думали. Представителям этого знака предстоит принять важное решение в личной жизни. Будь то заключение брака, переезд или даже расставание с тем, с кем вам по пути — самое главное, не сомневайтесь в себе!
В новом году Козерогов ждут и карьерные успехи. Если вы мечтали подняться по служебной лестнице, то у вас есть все шансы это сделать уже в первой половине 2020 года. Наступает период, когда вы способны наконец-то проявить свои лидерские качества.
Новый год обещает большие перемены и Водолеям. Наступает благополучное время, чтобы воплощать в жизнь свои необычные идеи. Чтобы планы не остались мечтами, действуйте без промедлений, а также найдите себе союзников — вместе вы сможете многое. Новые дела лучше начинать уже зимой, но самым плодотворным временем станет начало осени.
В личной жизни Водолеев в 2020 году ожидают спокойствие и гармония. На первом плане будет скорее профессиональная сфера. Новые знакомства, вероятнее всего, ждут на работе.
Гороскоп перемен для других знаков Зодиака
Новые возможности в профессиональной сфере 2020 год принесёт также Овнам и Львам. Представителям этих знака звёзды обещают удачу в смене места работы или открытии собственного дела. А главной задачей Раков станет совместить новые дела и личную жизнь.
Девам в этом году гороскоп советует сосредоточиться на семейных делах, лучшими переменами в вашей жизни могут стать вступление в брак или рождение малыша. А вот Рыбам будет не до семейного уюта: после стабильного 2019 года их манят приключения, поэтому год Крысы порадует путешествиями, командировками, возможно, курортными или служебными романами.
Перемены в жизни Стрельцов обещают быть, прежде всего, внутренними. Наступает время развития и работы не столько над каким-то конкретным делом, сколько над собой. Вероятны также приятные сюрпризы в личной жизни, особенно во второй половине года.
А вот Весов и Скорпионов 2020 год порадует спокойствием, гармонией и стабильностью. Весы смогут добиться высот в деловой сфере благодаря поддержке семьи, которая будет вашей тихой гаванью на протяжении всего года. Скорпионам звёзды советуют повышать квалификацию, понемногу строить далеко идущие планы, возможно, связанные со сменой профессии или переездом. Но в этих делах важно не спешить, поэтому ваши перемены пока только впереди.