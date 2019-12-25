Российские чиновники лишатся служебных машин

Власти рассматривают идею использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки служебных автомобилей и их обслуживания, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — цитирует Силуанова РИА Новости.

Это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

Министр отметил, что идея не нова. Около двух лет назад Минфин уже разрабатывал такое предложение, но в то время использование агрегаторов обходилось дороже, чем закупка авто, их обслуживание и наем водителей.

Сейчас, по мнению Силуанова, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.