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Российские чиновники лишатся служебных машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Власти рассматривают идею использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки служебных автомобилей и их обслуживания, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — цитирует Силуанова РИА Новости.

Это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

Министр отметил, что идея не нова. Около двух лет назад Минфин уже разрабатывал такое предложение, но в то время использование агрегаторов обходилось дороже, чем закупка авто, их обслуживание и наем водителей.

Сейчас, по мнению Силуанова, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.


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mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...