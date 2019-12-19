Школьница в США угнала самолет и протаранила здание

Девушка-подросток попыталась угнать самолет в аэропорту Калифорнии и врезалась на нем здание, сообщает пресс-служба международного аэропорта города Фресно.

Полицейские получили сообщение, что 17-летняя девушка прорвалась через ограждение аэропорта, проникла в самолет King Air 200 и смогла завести его двигатель. Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий.

Отмечается, что самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Никто не пострадал, однако воздушное судно получило значительные повреждения. Никаких указаний на связь с терроризмом полицейские не получили.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку на месте пилота с наушниками на голове. Она была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета. Инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации США.