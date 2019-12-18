Стрельбы из боевой машины «Деривация» показали на видео

Телеканал «Звезда» впервые продемонстрировал стрельбы из боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», оснащенной 57-миллиметровой автоматической пушкой.

«Деривация» — боевая машина с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, с автоматизированной системой управления огнем. Она входит в состав зенитного-артиллерийского комплекса ЗАК-57, созданной специалистами ЦНИИ «Буревестник».

У машины необитаемый, управляемый дистанционно боевой модуль. Боекомплект 2С38 включает выстрелы с многофункциональным снарядом с дистанционным взрывателем и с управляемым артиллерийским снарядом, а также штатные выстрелы от автоматической зенитной пушки.

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«Деривация» способна эффективно поражать в ближней зоне всю номенклатуру типовых воздушных целей, включая беспилотники, управляемые и крылатые ракеты.

По своему назначению машина универсальна. Она может уничтожать не только воздушных, но и легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе укрытой в зданиях.

Госиспытания «Деривации» должны завершиться в 2020 году.