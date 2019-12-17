Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в Забайкалье, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях в части, где он служил, сообщил адвокат Руслан Нагиев на станице в Facebook.

«Сегодня можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов подтверждается в том числе тем, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», — написал Нагиев.

Фото : © скриншот со страницы Руслана Нагиева в Facebook

Массовое убийство произошло 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, двое получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице. В декабре Шамсутдинову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на четыре месяца.

В поддержку солдата была создана петиция, и сочувствующие ему люди начали собирать деньги на адвокатов. Между тем, родственники жертв считают, что ни у кого из погибших не было мотива издеваться над срочником, а защита обвиняемого придерживалась позиции, что молодого человека унижали.