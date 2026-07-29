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Стартуют международные «Игры будущего»

Источник:
Sibnet.ru
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Стартуют международные «Игры будущего»
Фото: © astana2026.gofuture.games

Международные «Игры будущего-2026» стартуют в Астане 29 июля, турнир объединит традиционный спортивные дисциплины, киберспорт, а также современные технологии. Призовой фонд составит 4,65 миллиона долларов.

В турнире примут участие около 900 спортсменов из 50 стран. Программа включает восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, MOBA Mobile, MOBA PC и «Королевская битва».

Необычный формат фиджитал предусматривает, что участники сначала соревнуются в виртуальной среде, а затем продолжают борьбу на реальной спортивной площадке. Например, команды сначала играют в футбол на приставке, а затем выходят на настоящее поле.

«Игры будущего» продлятся до 9 августа, состязания будут проходить на четырех главных спортивных аренах столицы Казахстана. За 12 дней организаторы рассчитывают принять более 100 тысяч зрителей.

Россию на турнире представят сразу несколько команд и одиночных спортсменов. В частности, Liga Pro Team сыграет в фиджитал-баскетболе, а Virtus.pro — в дисциплине Battle Royale. Также в Астану прилетит самая титулованная российская команда по Dota 2 — Team Spirit.

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