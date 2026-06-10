Стартуют продажи билетов на The International 2026

Продажа билетов на The International 2026 для иностранных зрителей начнется 10 июня 2026 года в 9.30 по московскому времени через платформу trip.com. Чемпионат мира по Dota 2 пройдет в Шанхае с 20 по 23 августа.

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских игр в мире. По механике представляет собой стратегию в реальном времени. Две команды по пять человек выбирают героев с разными способностями, которые должны победить вражескую команду.

Для граждан России виза в Китай не требуется, так как действует безвизовый режим. Достаточно оформить авиабилеты и забронировать жилье. Билеты на чемпионат мира доступны на сайте в разделе «Экскурсии и билеты».

Однако перед покупкой потребуется зарегистрировать свой профиль — с указанием телефона, даты рождения, данных паспорта. Также нужно привязать средство платежа — платформа принимает карты «Мир», доступна и оплата через СБП.

Точные цены всех категорий в рублях станут видны только в момент открытия продаж. Ориентировочно самый доступный однодневный билет на The International 2026 будет стоить около 60 долларов (порядка 4 тысяч рублей).

Ранее Valve представила список команд, которые попали на The International 2026 благодаря прямому приглашению. В их числе оказались российские BetBoom Team и Team Yandex. Team Spirit, PARIVISION и Virtus.pro за право попасть на чемпионат сыграют в закрытой квалификации.