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Российским тяжелоатлетам вернули флаг и гимн

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпиада
Фото: © International Olympic Committee

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии всех возрастных групп участвовать в соревнованиях под эгидой организации с национальными флагами и гимнами, говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее федерация допускала российских и белорусских тяжелоатлетов к международным турнирам только в нейтральном статусе. Исключение действовало для спортсменов младше 20 лет — они могли выступать без ограничений.

Новое решение приняли с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета о принципах нейтральности в спорте и равных условиях участия спортсменов, отмечается в сообщении.

«Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Сегодняшнее решение распространяет этот порядок допуска на все возрастные категории», — уточнила федерация.

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