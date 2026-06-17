Смартфоны россиян поставят на учет

Совет Федерации одобрил второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, документ предусматривает создание единой базы IMEI-номеров в России, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Согласно закону, при ввозе мобильных устройств в Россию каждое из них получит уникальный 15-значный паспортный номер (IMEI-номер), с помощью которого аппарат можно идентифицировать.

Будет сформирована единая база данных, в которую войдут IMEI-номера всех устройств с указанием, какие из них являются разрешенными к использованию, а какие — нет. Нелегальные или ворованные устройства не смогут работать в российских сетях.

Вносить сведения в эту базу данных смогут операторы и госорганы, а мобильных операторов обяжут указать в базе, с какой сим-картой связано устройство с конкретным IMEI-номером, следует из документа.

Что касается рынка подержанных устройств, то перед продажей, бывшего в употреблении смартфона владельцу потребуется отвязать IMEI аппарата от своего номера телефона. После этого новый пользователь сможет зарегистрировать устройство на свою сим-карту.