Состоится финал чемпионата мира по хоккею

Финал чемпионата мира по хоккею пройдет 31 мая в Цюрихе на льду «Swiss Life Arena». Первым участником решающего матча стала команда Швейцария, ее соперником станет сборная Финляндии.

Сборная Швейцарии в полуфинале победила команду Норвегии со счетом 6:0. Во втором полуфинале сборная Финляндии сенсационно победила команду Канады со счетом 4:2.

Швейцария может стать первой сборной в истории, которая проиграла три финала подряд. В 2024 году швейцарцы потерпели поражение от сборной Чехии, а в прошлом году уступили США. Команда ни разу не побеждала на ЧМ.

Турнир в Швейцарии стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.