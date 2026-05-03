НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Косметика из тканей умерших людей вызвала споры в Южной Корее

Источник:
The Korea Herald
128 0
Тело
Фото: © Freepik.com

Развитие производства косметики из тканей умерших людей вызвало неприятие у большинства жителей Южной Кореи, пишет газета The Korea Herald со ссылкой на соцопросы.

К концу 2026 года в Южной Корее должно появиться до семи косметических продуктов на основе внеклеточного матрикса из человеческой кожи, включая коллаген, полученный из тканей умерших доноров. Речь идет о новой категории инъекционных препаратов для улучшения состояния кожи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак похоронить домашнее животное

Эта технология появилась в 2024 году и сейчас она активно развивается. Но рынок оказался в «серой зоне». Контроль ограничивается проверкой на инфекции. Клиническим испытаниям и биологической безопасности не уделяется должного внимания, заявил газете юрист Дон Чжу.

Крайне спорными эти технологии представляются и с этической точки зрения. Опрос показал, что около 60% респондентов поддерживают запрет или строгие ограничения на использование человеческих тканей в косметических целях.

Власти Южной Кореи задумались над усилением контроля и ограничению рекламного продвижения таких технологий в косметологии.

Еще по теме
Расширен список профессий для альтернативной службы
Молодые мамы получат гранты на развитие своего дела
Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП
Соболи атаковали отшельницу Агафью Лыкову
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Легендарную Warcraft 3 запустили в браузере
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
18
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
14
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
14
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Россия остановит транзит нефти в Германию