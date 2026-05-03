Развитие производства косметики из тканей умерших людей вызвало неприятие у большинства жителей Южной Кореи, пишет газета The Korea Herald со ссылкой на соцопросы.

К концу 2026 года в Южной Корее должно появиться до семи косметических продуктов на основе внеклеточного матрикса из человеческой кожи, включая коллаген, полученный из тканей умерших доноров. Речь идет о новой категории инъекционных препаратов для улучшения состояния кожи.

Эта технология появилась в 2024 году и сейчас она активно развивается. Но рынок оказался в «серой зоне». Контроль ограничивается проверкой на инфекции. Клиническим испытаниям и биологической безопасности не уделяется должного внимания, заявил газете юрист Дон Чжу.

Крайне спорными эти технологии представляются и с этической точки зрения. Опрос показал, что около 60% респондентов поддерживают запрет или строгие ограничения на использование человеческих тканей в косметических целях.



Власти Южной Кореи задумались над усилением контроля и ограничению рекламного продвижения таких технологий в косметологии.