Космонавтом теперь можно стать через «Госуслуги»

Sibnet.ru
Роскосмос запустил на портале «Госуслуги» сервис для приема заявлений в отряд космонавтов. Подать онлайн-заявку на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Фото: © NASA

Кандидаты должны иметь российское гражданство, быть моложе 35 лет, соответствовать параметрам по весу и росту, иметь высшее образование из утвержденного перечня и не менее трех лет стажа по специальности.

Также необходимо владеть одним из иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским.

Если кандидат успешно пройдет отбор, он сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.

Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане
Лунный корабль Orion упадет в океан
Корональная дыра вызовет магнитную бурю
Росатом испытал плазменный ракетный двигатель
смотреть все
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
4551
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5475
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6537
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9842
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
10943
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138206
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172227
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158302
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3756352
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185679
0
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

pepelmetal

Так рогулям верить - себя не уважать!

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)