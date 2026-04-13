Космонавтом теперь можно стать через «Госуслуги»

Роскосмос запустил на портале «Госуслуги» сервис для приема заявлений в отряд космонавтов. Подать онлайн-заявку на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Фото: © NASA

Кандидаты должны иметь российское гражданство, быть моложе 35 лет, соответствовать параметрам по весу и росту, иметь высшее образование из утвержденного перечня и не менее трех лет стажа по специальности.

Также необходимо владеть одним из иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским.

Если кандидат успешно пройдет отбор, он сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.