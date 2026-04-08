НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Депутат Госдумы сравнил мессенджеры с иномарками и отечественными авто

Источник:
Sibnet.ru
222 3
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Депутат Госдумы, глава ИТ-комитета Сергей Боярский сравнил зарубежные мессенджеры с красивыми и удобными иномарками, которые ездят не по ПДД, поэтому то, что происходит сейчас в интернете, — это принуждение к исполнению законов.

«Представьте себе, что отечественные автомобили ездили бы по правилам дорожного движения, с номерными знаками, они бы останавливались по требованию сотрудника ГИБДД, пропускали бы пешеходов. А иномарки, которые красивые, удобные, яркие, они бы ездили по другим правилам», — цитирует выступление Боярского на Шестнадцатом российском форуме по управлению интернетом Frank Media.

По его словам, это абсурд, поэтому в интернете «нужно сделать так, чтобы все жили по одним правилам».

Глава ИТ-комитета напомнил, что 241-ФЗ (закон обязал платформы идентифицировать своих пользователей и передавать сведения по требованию госорганов) был разработан еще шесть лет назад, а все, что происходит сейчас — это «результат понуждения к исполнению закона».

Хайтек #Интернет #Общество
Обсуждение (3)
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...