Депутат Госдумы сравнил мессенджеры с иномарками и отечественными авто

Депутат Госдумы, глава ИТ-комитета Сергей Боярский сравнил зарубежные мессенджеры с красивыми и удобными иномарками, которые ездят не по ПДД, поэтому то, что происходит сейчас в интернете, — это принуждение к исполнению законов.

«Представьте себе, что отечественные автомобили ездили бы по правилам дорожного движения, с номерными знаками, они бы останавливались по требованию сотрудника ГИБДД, пропускали бы пешеходов. А иномарки, которые красивые, удобные, яркие, они бы ездили по другим правилам», — цитирует выступление Боярского на Шестнадцатом российском форуме по управлению интернетом Frank Media.

По его словам, это абсурд, поэтому в интернете «нужно сделать так, чтобы все жили по одним правилам».

Глава ИТ-комитета напомнил, что 241-ФЗ (закон обязал платформы идентифицировать своих пользователей и передавать сведения по требованию госорганов) был разработан еще шесть лет назад, а все, что происходит сейчас — это «результат понуждения к исполнению закона».